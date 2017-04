Rolli Days, oggi e domani 37 palazzi genovesi aperti

GENOVA. 1 APR. Tornano oggi e domani i Rolli Days, appuntamento con le raffinate dimore nobiliari patrimonio UNESCO con 37 palazzi coinvolti per questa prima edizione del 2017.

I Rolli Days 2017 sono dedicati alla memoria di Ennio Poleggi, scomparso recentemente. I suoi studi sulla storia urbanistica di Genova, e soprattutto le sue ricerche sul sistema dei Palazzi dei Rolli, sono stati il fondamento per il riconoscimento da parte dell’Unesco della loro importanza artistica e culturale.

Sabato 1 e domenica 2 aprile, ai Palazzi più rappresentativi e meglio conservati delle strade principali come via Garibaldi e via Balbi verranno affiancate aperture di Palazzi meno noti, edificati nel cuore del Centro Storico, a testimonianza di un patrimonio che mostra esplicitamente la stratificazione dal XII al XVIII secolo.

In questa edizione, per la prima volta apriranno Palazzo Franco Lercari (via Garibaldi, 3) con lo straordinario affresco di Luca Cambiaso che raffigura l’impresa di Megollo Lercari e la costruzione del fondaco di Trebisonda, importante colonia genovese sul mar Nero.

Apertura anche per Palazzo De Franchi (piazza della Posta Vecchia, 2) con gli affreschi di Bernardo Castello, che qui dipinse alcune Scene della Gerusalemme liberata con particolare attenzione al genovese Guglielmo Embriaco, e l’affresco di Domenico Fiasella, raffigurante “Sansone che stermina i Filistei”.

Altra new entry è Palazzo Brancaleone Grillo (vico Mele, 6) con gli affreschi, recentemente restaurati e per la prima volta aperti al pubblico, opera di Luca Cambiaso e di Lazzaro Tavarone.

Le novità non finiscono qui: saranno aperti anche Palazzo Doria Carcassi, sede della Fondazione Carige e l’atrio di Palazzo Pinelli con i suoi caratteristici “laggioni”, versione genovese degli azulejos in maiolica colorata.

Come per ogni edizione si conferma l’apertura di Villa del Principe, la fastosa residenza di Andrea Doria, capolavoro del Rinascimento italiano. In questa splendida residenza era ospite fisso l’imperatore Carlo V.

I Rolli erano gli elenchi dei palazzi dell’aristocrazia genovese destinati ad accogliere ospiti di Stato.

Suddivisi in tre categorie in base al livello di pregio architettonico per essere abbinati al diverso grado di dignità degli ospiti.

Nell’edizione dei Rolli del 1588 sono solo tre i palazzi dell’elenco più prestigioso, quel primo bussolo che raccoglieva i palazzi “a 5 stelle”: Palazzo Doria Tursi, Palazzo Antonio Doria e Palazzo Franco Lercari: ebbene, per la prima volta in questa edizione tutte e tre queste fastosissime dimore saranno aperte e visitabili, offrendo un viaggio straordinario nell’architettura e nella grande decorazione genovese ai livelli più alti. Il volume che contiene il Rollo del 1588 è conservato all’Archivio di Stato di Genova.

Elenco dei palazzi aperti

Palazzo Antonio Doria (Doria Spinola) – Largo E. Lanfranco 1 – interni visitabili

Palazzo Giorgio Spinola – Sal.S.Caterina 4 – atrio visitabile

Palazzo Tommaso Spinola – Sal.S.Caterina 3 – atrio visitabile

Palazzo Pantaleo Spinola – Via Garibaldi 2 – interni visitabili

Palazzo Franco Lercari (Parodi) – Via Garibaldi 3 – interni visitabili NOVITA’

Palazzo Tobia Pallavicino – Via Garibaldi 4 – interni visitabili

Palazzo Angelo Giovanni Spinola – Via Garibaldi 5 – atrio visitabile

Palazzo G. Battista Spinola – Via Garibaldi 6 – atrio visitabile

Palazzo Nicolosio Lomellino – Via Garibaldi 7 – interni visitabili

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) – via Garibaldi 11 – interni visitabili

Palazzo Nicolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi) – Via Garibaldi 9 – interni visitabili

Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Palazzo Rosso) – Via Garibaldi 18 – interni visitabili

Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) – Salita San Francesco 4 – interni visitabili

Palazzo Stefano Lomellini (Palazzo Doria Lamba) – Via Cairoli 18 – atrio visitabile

Palazzo Giacomo Lomellini (Patrone) – Largo Zecca 2 – interni visitabili

Palazzo Nicolò Lomellini (Palazzo Lauro) – Piazza della Nunziata 5 – interni visitabili

Palazzo Gio Francesco Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 2 – interni visitabili

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 4 – interni visitabili

Palazzo dell’Università (ex Collegio dei Gesuiti) – Via Balbi 5 (Università degli Studi di Genova)

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale) – Via Balbi 10 – interni visitabili

Palazzo Centurione (Palazzo Durazzo Pallavicini) – Via Lomellini 8 – atrio visitabile

Palazzo Gio Battista Centurione (Palazzo Andrea Pitto) – Via del Campo 1 – interni visitabili

Palazzo B. Invrea (Palazzo del Cardinale Cybo) – Via del Campo 10 – atrio visitabile

Palazzo Cesare Durazzo – Via del Campo 12 – interni visitabili

Palazzo Francesco Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) – Piazza Pellicceria 1 – interni visitabili

Palazzo Spinola Farrugia – Via San Luca 14 – interni visitabili (solo domenica)

Palazzo Salvago – Via San Luca 12 – atrio visitabile

Palazzo Nicola Grimaldi – Vico San Luca 2 – interni visitabili

Palazzo Ambrogio Di Negro – Via San Luca 2 – interni visitabili

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – Piazza Campetto 8 – interni visitabili

Palazzo De Marini Croce – Piazza De Marini 1 – atrio visitabile

Palazzo Domenico Grillo – Piazza delle Vigne 4 – interni visitabili

Palazzo Brancaleone Grillo – Vico Mele 6 – interni visitabili (solo sabato) NOVITA’

Palazzo De Franchi – Piazza Posta Vecchia 2 – interni visitabili

Novità.

Palazzo Pinelli – Piazza Pinelli 2 – atrio e loggia visitabili NOVITA’

Palazzo Serra Gerace – Via Sottoripa – interni visitabili

Palazzo Doria Carcassi – Via Chiossone 10 – interni visitabili

In questa edizione sarà aperta al pubblico la straordinaria collezione d’arte della Banca Carige, costituita nel corso degli anni con acquisti da importanti collezioni private, per lo più provenienti da antichi Palazzi Genovesi. Quadri, maioliche, stampe e monete disegnano un percorso entro la storia dell’antica Repubblica di Genova. Dall’edificio è possibile inoltre ammirare un suggestivo panorama del centro storico.

Per chi preferisce un percorso accompagnato da guide turistiche abilitate, saranno disponibili visite guidate tematiche a una selezione dei palazzi, in italiano, inglese, francese per bambini e famiglie.

Le visite si possono acquistare on line su www.visitgenoa.it/it/store o di persona presso gli uffici IAT.

Per chi vorrà scegliere di scoprire i palazzi liberamente, come consuetudine, anche questa edizione verranno riproposte le speciali visite agli interni a cura degli studenti e dei ricercatori in Beni Culturali dell’Università degli Studi di Genova che saranno a disposizione del pubblico per illustrare la magnificenza delle antiche dimore e i capolavori dei grandi maestri che le realizzarono e decorarono. Oltre agli studenti di Beni culturali saranno coinvolti anche gli studenti di Lingue e Architettura.

In tutto sono circa 100 gli universitari coinvolti.

In questa edizione sono stati coinvolti anche studenti delle Scuole Superiori, in particolare: Istituto Firpo-Buonarroti, Istituto Rosselli, FULGIS Liceo Linguistico Deledda, Liceo Scientifico Cassini e Liceo Classico Colombo

Inoltre, per rendere i Rolli Days accessibili a tutti, torneranno anche in queste edizioni del 2017 le visite guidate dedicate alle persone non vedenti, alle persone sorde e persone post ictus. Nel depliant della manifestazione sono indicate con logo internazionale le sedi accessibili ai disabili motori o visitatori che necessitino dell’uso di ascensori.

Per tutte le informazioni sul programma e le modalità di visita, che sono ancora in aggiornamento: www.visitgenoa.it www.rolliestradenuove.it

Rolli Days Genova 2017 è un evento promosso e patrocinato da: Comune di Genova – Assessorato alla Cultura e Turismo, Direzione Cultura, Direzione Marketing della Città Turismo e Relazioni Internazionali, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Camera di Commercio di Genova, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova (Scuola di Scienze Umanistiche, Scuola Politecnica – Dipartimento Architettura e Design).