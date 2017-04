GENOVA. 3 APR. Forte del successo di pubblico maturato nelle due edizioni precedenti, il Comando Militare Esercito Liguria ha aderito al Rolli Days, l’evento culturale che prevede l’apertura al pubblico di numerosi palazzi storici o nobiliari della città.

La cittadinanza ha nuovamente risposto con entusiasmo all’iniziativa: nelle due giornate centinaia di visitatori, organizzati in gruppi ed accompagnati da guide dell’università di Genova con alcuni militari effettivi al Comando ospitante, hanno potuto “scoprire” il Palazzo ed ammirare gli eleganti saloni affrescati.

Le visite sono state anche l’occasione per proporre agli ospiti un breve video realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, circa il ruolo e l’impegno dell’Esercito oggi, in Italia ed oltre i confini nazionali, e di fare promozione per gli arruolamenti.

Il successo dell’iniziativa, oltre a consolidare i legami con la popolazione sul territorio ed a favorire la promozione dell’immagine della Forza Armata, ha costituito un importante momento di avvicinamento e collaborazione con le Istituzioni locali.

Palazzo Lomellini Patrone – edificato nel ‘600 dal Doge Lomellini – è inserito tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova e decretati dal 13 luglio 2006 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Al suo interno sono visibili splendidi affreschi di Domenico Fiasella illustranti le storie di Ester, allusione politica dell’epoca rappresentata tramite racconti biblici