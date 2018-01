Rogo auto Belpiano: prete pro migranti accusa, Puggioni (Lega) difende gente del posto

“Noi condanniamo sempre ogni atto di violenza e di intimidazione, a prescindere da chi li commette perché siamo persone pacifiche e rispettose della legalità”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Nord Liguria, Alessandro Puggioni.

“Tuttavia -ha aggiunto Puggioni – non possiamo accettare che una comunità di persone perbene venga non solo accusata ma anche minimamente sospettata di avere commesso un reato da parte di chicchessia. A meno che, ovviamente, non si tratti delle Autorità preposte che peraltro in questo caso stanno ancora svolgendo le necessarie indagini per risalire all’autore dell’incendio dell’auto del prete che gestisce il business immigrati al centro di accoglienza dell’Oasi di Belpiano.





Pertanto, senza se e senza ma, noi siamo dalla parte degli abitanti di Borzonasca e dell’entroterra chiavarese che si sono dichiarati vittime di accuse infamanti da parte di Don Mario Pieracci in relazione all’incendio della sua auto.

Il sacerdote proveniente da Roma, come chiunque altro, non si deve permettere di puntare pubblicamente il dito, gettando fango su un’intera comunità che gli ha sempre e solo chiesto di rispettare le regole e la legge, accusando generalmente ‘la gente del posto’ prima che le indagini siano concluse e sia individuato dagli inquirenti il presunto piromane”.