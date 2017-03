GENOVA. 5 MAR. Sono state dimesse la donna e la bimba straniere che la notte tra venerdì e sabato sono rimaste lievemente intossicate dopo che qualcuno ha incendiato la porta del loro alloggio a Begato.

Sull’episodio, quasi sicuramente di origine dolosa, indaga la squadra mobile di Genova anche perché il capofamiglia risulta un marocchino con precedenti di polizia per spaccio di droga. L’ipotesi principale è quella di un messaggio intimidatorio nei confronti del pusher nordafricano, ma non è affatto escluso che il gesto possa avere avuto origine per altri motivi in quanto la famiglia avrebbe occupato abusivamente l’appartamento alcune settimane fa.

Gli investigatori hanno sentito alcuni vicini e stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona. I vigili del fuoco ieri avevano trovato alcuni stracci imbevuti di benzina davanti alla porta dell’abitazione, che sarebbero stati usati come innesco per il rogo.