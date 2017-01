GENOVA. 31 DIC. Rogo di fine anno all’albergo Selene in centro a Camogli. L’incendio è divampato intorno alle 14 in via Cuneo. Cinque persone sono rimaste leggermente intossicate per il forte fumo. Si tratta di due bimbi trasferiti al Gaslini e di tre adulti trasportati al San Martino. Le loro condizioni per fortuna appaiono buone. Alcuni appartamenti, però, risultano inagibili e il Comune ha predisposto un piano d’emergenza per l’ospitalità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sono partite da un locale dell’albergo Selene e poi si sono propagate a un appartamento adiacente.

Sul posto venti pompieri con sette automezzi, i carabinieri e i volontari con le ambulanze del 118. I residenti sono stati aiutati ad uscire dall’edificio munendoli di maschere e autorespiratori.