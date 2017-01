Rodriguez vince a Borotà. Bonusi perde il primato

SAVONA- Giornata storta ieri per gli italiani al Giro di Venezuela. La nutrita colonia di nostri connazionali a Borotà ha dovuto consolare i nostri all’arrivo dopo una corsa davvero sfortunata. L’ impegnativo percorso, il maltempo e la combattività dei ciclisti americani infatti da subito hanno fatto capire che sarebbe stata una tappa dura. La prima fuga di una certa importanza ha visto protagonisti Bravo, Cardenas e Quintano che sono transitati nell’ordine al primo Sprint della tappa con 1′ e 35” sul gruppo. A questi tre si sono poi aggiunti altri corridori, man mano che la strada saliva. Nel secondo sprint Bravo ha preceduto Briceno e Yaguaro, mentre nel terzo traguardo intermedio Garcia ha preceduto Yaguaro e Nava. Il vantaggio dei 12 uomini in fuga sembrava poter essere recuperato da parte del gruppo, nel quale Bonusi vestiva la maglia di leader. Ma all’ inizio della scalata all’ Alto de Santo Domingo ha ricominciato a piovere ed il distacco è aumentato: alla fine Bonusi è giunto al traguardo con tre minuti e mezzo di ritardo, insieme a Rujano, grande favorito della vigilia. Bonusi ha perso così la maglia gialla che è andata a Nava. A 15 km dall’arrivo in testa sono rimasti in quattro Rodriguez, Nava, Largo e Diaz giunti in quest’ordine al traguardo nella nebbia di Borotà. Con la perdita della maglia di Bonusi cambierà da oggi anche la tattica dei ragazzi della Androni Sidermec di Gianni Savio, che abbandonato l’ obiettivo della classifica generale si concentreranno di nuovo sulle vittorie di tappa. Oggi è in programma la terza tappa che prevede un circuito cittadino a San Cristobal su di un percorso di 115 chilometri. L’ arrivo è previsto verso le 17 in Avenida de Espana. Questi i risultati. Ordine d’arrivo: 1) Jackson Rodriguez in 3 ore 29 minuti e 33 secondi; 2) Jhon Nava; 3) Luis Largo; 4) Diaz a 21”; 5) Ruiz a 1’38”; 6) Torres a 1’38”; 7) Montilla ad 1’45”; 8) Yustre a 1’51”;9) Monsalve a 2’41”; 10) Abreu a 2’41”; 45) BONUSI a 3’32”.

Classifica generale: 1) Jhon Nava in 5 ore 54′ 14”; 2) Rodriguez a 1”; 3) Largo a 27”; 4) Diaz a 32”; 5) Ruiz a 1’49”; 6) Torres; 7) Montilla a 1’56”; 8) Yustre a 2’02”; 9) Gonzalez a 2’13”; 10) Monsalve a 2’52”; 20)BONUSI a 2’56”. Classifica a Punti: 1) Jhon Nava, 34; 2) Rodriguez, 25; 3) BONUSI, 25; 4) Gonzalez, 20; 5) Monsalve, 17; 11) BENFATTO, 12; 21) PALINI; 7.

Classifica GP Montagna: 1) Nava, 7 punti; 2) Rodriguez, 4; 3) Balsero, 2; 4) Saiz, 1.

Traguardi volanti: 1) Nava, 14; 2) Bravo, 10; 3) Diaz, 9; 4) Yaguaro, 9; 5) Briceno, 4.

PAOLO ALMANZI