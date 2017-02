Rocky Horror Musical Tribute a la Claque

GENOVA. 28 FEB. Dal 3 al 5 marzo, ore 21,30 arriva a La Claque Rocky Horror Musical Tribute. Chi non conosce quel musical che parla di sesso, droga, travestitismo, promiscuità, traviamenti, alieni, follia, arte e divismo? A New York, le proiezioni di mezzanotte del Rocky Horror Picture Show del week end diventano degli happening, nei quali i fan si presentano travestiti come i vari personaggi, cantano, ballano ed interagiscono con ciò che succede sullo schermo. Nel 1977, una coppia si sposa al cinema Tiffany durante una proiezione, vestiti come Eddie e Columbia. Nel 1978 il fenomeno del Rocky Horror è una solida realtà. Definito il primo film punk della storia, Il Rocky Horror Picture Show ha incassato 145 milioni di dollari e, caso unico nella storia del cinema, è rimasto in cartellone da oltre quarant’anni.

L’Unconventional Cast, nato dalla passione di Manuela Amendolia e Marcello Mazzone per questo Cult, porta in double feature, ovvero con la proiezione del film sullo sfondo e interamente suonato e cantato dal vivo. La compagnia genovese, unica in Liguria a proporre il Rocky Horror Show, con il tempo ha portato straordinarie variazioni nello show, tra cui la collaborazione con il coro gospel SPIRITUALS&FOLK diretto da Nina Taranto e ormai un assodato pre-show con un personaggio poliedrico, estroso e brillante come Alberto Pernazza.

CAST: Dr. Frank-n-Furter (a scientist) : Alessandro Manzi, Janet Waiss (a heroine): Naomi Piga, Brad Majors (a Hero): Paolo Rotta, Riff Raff (a handyman): Marco Dogliotti, Magenta (a domestic): Laura Sommella, Columbia (a groupie): Sara Sabatini, Dr. Everett V. Scott (a rival scientist): Andrea Piazze, Rocky Horror (a creation): Ernesto Galan, Eddie (ex delivery boy): Andrea Piazze, The Criminologist (Narrator-an expert): Massimo Vianello.

BAND: Guitar: Daisy, Drum and programming: Marco Biggi, Bass: Steve Vawamas, Lead and back vocals: Ersilia D’Addamio, Federico Dellepiane, Valentina Canzian, Paola Franciosi.

Francesca Camponero

Prezzo biglietti: intero 18,00 € – Prezzo ridotto 10,00 €