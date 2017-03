Rocco Parisi oggi a La Spezia per I mercoledì del CAMeC

LA SPEZIA. 8 MAR. Questo pomeriggio di mercoledì 8 marzo, alle ore 17.30 il CAMeC ospiterà un importante appuntamento con la musica contemporanea, evento a latere della mostra “Da un’avanguardia all’altra, esperienze verbo-visive tra Gruppo 63 e Gruppo 70”.

Ideato e curato dal Prof. Andrea Nicoli, docente di composizione presso il Conservatorio Puccini della Spezia, l’incontro ha come protagonista Rocco Parisi, uno dei massimi esponenti della musica contemporanea scritta per clarinetto basso, che proporrà un concerto di musiche composte intorno a un’idea dell’innovativo tipografo ed editore genovese Francesco Pirella. Si tratta dell’”Antilibro”, progetto-manifesto nel quale Pirella coinvolse Gillo Dorfles, Mario Persico e Edoardo Sanguineti, rivolto a definire un nuovo concetto di editoria, antindustriale e divergente dai consolidati canali di distribuzione.

Nell’ambito di questo sodalizio Edoardo Sanguineti scrisse, e interpretò con la sua voce, un acrostico tratto appunto dal nome di Francesco Pirella. Sulla base della registrazione della performance, otto compositori utilizzarono i suoni di Sanguineti elaborandoli in vario modo e sovrapponendoli al suono del clarinetto basso di Rocco Parisi.

Rocco Parisi è nato a S. Pietro a Maida e ha compiuto gli studi musicali in Olanda conseguendo brillantemente il “Getuigschrift”, diploma di clarinetto basso, e in Italia laureandosi con il massimo dei voti e lode in discipline musicali presso l’istituto superiore di studi musicali conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Vincitore di vari concorsi internazionali, ha partecipato per quattro anni ai corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena tenuti da Giuseppe Garbarino, ottenendo ogni anno una speciale borsa di studio e alla fine del quadriennio il Diploma d’Onore. Ha eseguito in prima esecuzione mondiale la “Sequenza IX c” per clarinetto basso di Luciano Berio e sempre del M° Berio in prima esecuzione italiana “Chemin II” per clarinetto basso e orchestra. Un’attenta collaborazione in diretto contatto con Ennio Morricone e Sylvano Bussotti gli ha consentito di registrare alcune “premiere”, suonando loro composizioni in prestigiose sale da concerto. Ha tenuto in qualità di solista concerti e masterclasses in vari Paesi di tutto il mondo. E’ docente di clarinetto e clarinetto basso al conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria.

FRANCESCA CAMPONERO