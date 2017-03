Rocchetta di Cairo, giovane ucciso da un treno

SAVONA. 21 MAR. Tragedia questa notte intorno alle 2 a Rocchetta di Cairo. Un 34enne A.S. è stato travolto ed ucciso da un treno sulla tratta San Giuseppe di Cairo-Acqui Terme. Secondo le prime ipotesi avanzate dai carabinieri potrebbe trattarsi di un suicidio.

Il giovane già otto anni fa aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene ed era stato salvato.

Il 34enne viveva con i genitori e lavorava a Vado.

Non ha lasciato messaggi. Sulla massicciata della ferrovia sono stati trovati i suoi occhiali nella custodia, la carta di identità aperta, un gesto, per i carabinieri, per essere facilmente identificato e la torcia con cui ha raggiunto il luogo in cui è stato travolto.