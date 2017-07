Roburent accoglierà i migranti? Ed è subito polemica

CUNEO. 4 LUG. Secondo molti, non si può stare tranquilli neanche in vacanza. C’è agitazione e preoccupazione a San Giacomo di Roburent, una delle località turistiche preferite dai genovesi, per la notizia dell’arrivo dei migranti.

Il neo sindaco Fabrizio Nugnes ha convocato una seduta del Consiglio comunale prevista per le 21 di giovedì 6 “in adunanza pubblica straordinaria in prima convocazione” con il seguente ordine del giorno: “Determinazioni riguardanti l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati”.

Contestualmente, nella cittadina è comparsa una nota, resa pubblica con avvisi, nella quale lo stesso sindaco invita tutta la popolazione all’incontro di mercoledì 5 luglio, ore 21, presso il Cinema di San Giacomo con i rappresentanti del CSSM, Consorzio per i Servizio Socio Assistenziali di Mondovì e della Prefettura di Cuneo per affrontare la problematica dei progetti SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – Piano Accoglienza richiedenti asilo.

Sui social network, in particolare Facebook, si è scatenato il finimondo. Molti residenti ed altrettanti villeggianti che hanno comprato la casa a Roburent o nella zona, si sentono minacciati.

In particolare sulla pagina di “Parpaiun” si è scatenata la diatriba tra i sostenitori della ‘politica dell’accoglienza’ e quelli contrari che vedrebbero minacciata la propria sicurezza e in tanti avrebbero già annunciato, in caso di arrivo dei migranti, di non andare in vacanza in quei luoghi.

Proprio sulla pagina dove compare l’invito rivolto a tutti residenti e non a partecipare all’incontro di mercoledì sera per vedere realmente come stanno le cose si legge: “Turisti Venite numerosi alla serata del 5 ore 21 al cinema Sangiacomo ed aiutateci a salvare la vostra casa delle vacanze, le nostre case, l’ asilo, i parchi giochi dall’invasione dei profughi . Avevano promesso che non li avrebbero accolti!!!”

Intanto, sono arrivati stamane in pullman da Crotone altri 50 migranti destinati alle strutture di accoglienza della Liguria. La Prefettura ha reso noto che venti sono stati assegnati alla provincia di Genova, e sono stati alloggiati tutti fuori dal capoluogo: a Bogliasco, a Campomorone e a Savignone.

Genova ha infatti da mesi esaurito le quote di migranti che le spettavano. Gli altri trenta stranieri giunti in pullman stamane da Crotone sono stati distribuiti equamente nelle altre tre province liguri di Imperia, Savona e La Spezia.

Nella mattinata di ieri in Liguria erano arrivati 29 migranti provenienti da Reggio Calabria che sono stati così distribuiti: 10 per Genova, 7 per Savona, 6 per La Spezia e 6 per Imperia.