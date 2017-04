Roberto Malvasio riparte dal Motors Rally Show

Ronco Scrivia, 11 apr. – Un rally in circuito nell’uovo di Pasqua di Roberto Malvasio. Ancora al palo in questo 2017, domenica e lunedì prossimo, infatti, il pilota di Ronco Scrivia darà ufficialmente il via alla sua nuova stagione agonistica partecipando, sul Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia, alla seconda edizione del Motors Rally Show. Per l’occasione, Roberto Malvasio sarà al volante di una Mini Cooper di Gruppo Racing Star Plus, che gli sarà messa a disposizione dalla Elite Motor Sport, ed avrà alle note il genovese Danilo “Roggeruan” Roggerone.

“Ho alle spalle parecchi mesi d’inattività – osserva il portacolori della Winners Rally Team – e, in attesa di calarmi nella nuova stagione, la partecipazione a questo rally in pista mi è sembrata una buona occasione per riprendere confidenza con il volante e con il ritmo di gara. E questo sarà il mio obbiettivo di partenza per questa gara: ovviamente, se ci sarà l’opportunità di mettere a segno anche una buona prestazione, non ce la faremo di certo sfuggire. Tra l’altro, sono curioso di provare la Mini Cooper di gruppo RS Plus, una vettura accreditata di ben 250 cavalli e che ancora non conosco, visto che l’anno scorso l’ho utilizzata solo per le prove del trofeo Luigi Fagioli a Gubbio nell’ambito del Civm”.

La formula del 2° Motors Rally Show, organizzato dall’Automobile club di Pavia, prevede la disputa di sei prove speciali, due in notturna nella serata di Pasqua e quattro il giorno dopo, per un totale di circa 62 km cronometrati. L’ultimo impegno agonistico del 2016 di Roberto Malvasio è stato il “Challenge del Lupo“, disputato verso fine novembre sul tracciato del Motodromo di Castelletto di Branduzzo (PV) e a cui il portacolori della Winners Rally Team ha preso parte alla gara con una Renault Clio Williams gruppo A.