GENOVA. 13 MAR. Il giornalista Rai Roberto Amen venerdì alle 17,30 sarà al Mondadori Bookshop di via Venti Settembre a Genova per presentare il suo ultimo libro intitolato: “In onda, visioni e storie di ordinaria Tv”. Interviene il caporedattore Rai Liguria Tarcisio Mazzeo e i giornalisti Alessandra Rissotto e Victor Ballestreri, insieme ad Antonio Bettanini.

Il libro racconta il “dietro le quinte” del giornalismo televisivo. Quali pensieri quali emozioni attraversano la mente di chi sta davanti ad una telecamera? Roberto Amen in più di trent’anni ha condotto migliaia di telegiornali, ha affrontato centinaia di dirette, realizzato servizi di ogni genere e in queste pagine ci svela il mondo della televisione con i suoi protagonismi, le sue risorse, i suoi tic e i suoi difetti. Grandezza e miserie di un professione affascinante e piena di sorprese.

Ma ci racconta anche i personaggi e le storie che ha incontrato durante la sua carriera: vicende di persone qualsiasi che ci svelano lo straordinario della quotidianità. “In Onda” è anche una riflessione sul futuro del giornalismo radiotelevisivo e sulla necessità di aggiornare il linguaggio e i modelli narrativi dell’informazione. “Non leggere testi ma raccontare storie” dice Roberto Amen in queste pagine dense di emotività in uno stile semplice e raffinato.

Ad accompagnarlo nel suo viaggio l’autore sceglie di volta in volta colleghi autorevoli e intellettuali raffinati, da Italo Calvino a Umberto Eco, o persone qualsiasi, ricche di umanità. E a tutti chiede una chiave di interpretazione dell’esistente e un’indicazione per entrare nella modernità. Fino ad affermare la necessità di un “giornalismo olistico” capace di leggere la realtà come un divenire di fatti collegati e interdipendenti.