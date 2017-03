Roberta Alloisio, lunedì pomeriggio i funerali

GENOVA. 4 MAR. Si svolgeranno lunedi, alle ore 15, presso la Chiesa di San Benedetto al Porto, in via San Benedetto 12 a Genova, i funerali di Roberta Alloisio morta nella sua casa improvvisamente ieri mattina all’età di 53 anni per un malore.

La cantante, di origine piemontese, ma genovese di adozione, fra l’altro, ha legato la sua carriera al teatro della Tosse, alla compagnia del Festival Suq e alla stretta collaborazione col fratello Gian Piero, autore e drammaturgo che ha scritto brani per Francesco Guccini.

Roberta Alloisio ha vinto nel 2011 come miglior interprete il disco Janua e all’inizio di quest’anno ha presentato album ‘Luigi’ dedicato a Tenco.