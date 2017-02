Rizzi fa volare la Chiavari Scherma a Udine

GENOVA. 18 FEB. Risultato di grande prestigio per la Chiavari Scherma nella Spada Femminile a Udine, nella gara di Coppa del Mondo Under 20 la prima giornata di gare di venerdì 17 Febbraio ha visto Andrea Vittoria Rizzi piazzarsi ai piedi del podio con un ottimo 7°posto finale, mentre la compagna di sala Alice Cassano purtroppo è stata fermata nel primo scontro di diretta da Alexandra Pedrescu classificandosi al 41° posto. 15-10 il risultato a favore della romena.

La lunga giornata di assalti tra 140 schermitrici provenienti da ogni parte del mondo, è iniziata con il girone di qualificazione, Andrea lo ha affrontato con 5 vittorie ed una sola sconfitta, battendo tra le altre l’ungherese Kinga Nagy n° 4 del ranking mondiale di categoria.

Un segnale che l’atleta della società verde blu era “in giornata”, determinata a cogliere l’occasione in questo ultimo appuntamento internazionale della stagione.

Nelle successive dirette, Andrea batteva la compagna di Nazionale Lucia di Sarno con il punteggio di 15-12 e successivamente (in un match al cardiopalma) la polacca Paulina Wilaszek 12-11 alla priorità.

Negli ottavi di finale regolava l’ucraina Darja Vorfolomyeyeva con un agevole 15-11 e nello scontro per la semifinale arrestava la sua corsa ai piedi del podio, contro la francese Oceane Tahe, che si imponeva 15-10.

Un ottimo risultato per Andrea Vittoria, che conferma con questo piazzamento l’ottimo lavoro dei maestri Giovanni e Giacomo Falcini, ottenuto con grinta e determinazione dall’atleta chiavarese che, nei momenti topici degli incontri, ha saputo trovare le energie fisiche e mentali per superare le dirette avversarie. “La nostra soddisfazione deriva dal fatto di aver ottenuto continuità nei risultati in competizioni di alto livello e questo trasmette fiducia nel lavoro che viene svolto quotidianamente in palestra e serve come stimolo e d’esempio alle nuove leve che a breve saranno anche loro impegnati nelle gare delle loro categorie” spiegano Giovanni e Giacomo Falcini.

La Chiavari Scherma, impegnata anche nell’organizzazione dei prossimi Campionati Europei Master di Scherma in programma dal 25 al 28 maggio 2017 al Palazzetto dello Sport di Chiavari, insieme a diversi eventi collaterali, dimostra ancora una volta di essere una realtà nel panorama nazionale e internazionale grazie all’impegno quotidiano dei suoi atleti e maestri.