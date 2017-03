GENOVA. 10 MAR. “Negli ultimi due anni siamo passati da 50 start up, iscritte al registro delle imprese, alle attuali 123. Un risultato positivo, ottenuto anche grazie alla messa a sistema di una serie di strumenti, a partire dai bandi Por Fers su ricerca e innovazione da 10 milioni di euro, con cui abbiamo contribuito a sostenere lo sviluppo di idee innovative in concrete realtà aziendali”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, oggi a Roma per il convegno intitolato: “Strategie, policy e progetti delle Regioni italiane a supporto delle start up innovative” dove ha presentato i risultati raggiunti nel settore dalla regione Liguria.

Nei primi tre mesi del 2017, si sono iscritte al registro camerale delle imprese, 20 nuove start up: nel corso del 2016 erano state 38 le nuove iscrizioni, 35 nel 2015. Dal 2010 al 2014 erano state in totale 40.

“Altro elemento importante – commenta l’assessore Rixi – è l’alto gradimento che le nostre start up riscuotono nell’ambito delle manifestazione di settore: dopo il successo dell’ultima edizione dello Smau di Milano, dove la Regione Liguria mancava da anni, abbiamo deciso di portare le nostre start up innovative all’appuntamento Smau di Berlino 2017 e di organizzare anche una giornata, in autunno, a Genova, dedicata a questo settore in forte espansione e che apre molte opportunità per la Liguria”.