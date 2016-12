GENOVA. 23 DIC. “L’attentatore di Berlino sarebbe un tunisino sbarcato a Lampedusa. Il terrorismo arriva sui barconi, ma guai a dirlo o passi per xenofobo. E c’è ancora chi continua a insistere su apertura e ospitalità in una situazione fuori controllo. Basta. #stopinvasione #stopterrorismoislamico”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico e segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi.

“Stanotte i nostri ragazzi della polizia – ha aggiunto Rixi – mentre facevano un controllo di routine hanno ucciso a Sesto San Giovanni, nel milanese, il terrorista dell’attentato in Germania. Un grazie alle forze dell’ordine ed auguro una pronta guarigione all’agente ferito. Rimane un interrogativo inquietante come mai dopo l’attentato è venuto in Italia? #iostoconlapolizia”.



Anche il governatore ligure Giovanni Toti oggi sulla sua pagina Facebook ha fatto i complimenti ai nostri poliziotti eroi: “Ucciso il killer di #Berlino. Complimenti ai ragazzi della #Polizia che vigilano sulla nostra sicurezza. Auguri e grazie per tutto quello che fate”.