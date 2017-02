GENOVA. 27 FEB. Inchiesta “Spese pazze” in Regione Liguria. Molti scontrini, da pochi euro, erano stati messi nel mucchio da dipendenti e collaboratori della Lega Nord, molte delle spese erano di rappresentanza e previste dalla legge. Alcune spese, poi, non sono mai state rimborsate perché non inserite nel bilancio. E’ la sostanza delle dichiarazioni spontanee rese oggi in Tribunale dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi (difeso dall’avvocato Maurizio Barabino) e dal presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone (difeso dall’avvocato Giuseppe Sciacchitano).

Alcuni degli scontrini di pochi euro sono stati depositati anche “da dipendenti e collaboratori del Carroccio che non essendo titolari di ticket restaurant chiedevano un rimborso spese per pasti consumati fuori sede”. Talune fatture e scontrini per spese avvenute in provincia di Udine, sono stati consegnati da un collaboratore leghista mandato a studiare lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, di cui, peraltro, aveva elaborato un apposito lavoro.

I due politici della Lega Nord Liguria hanno reso spontanee dichiarazioni nel corso del processo che li vede imputati insieme ad altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali per le “Spese pazze” tra il 2010 e il 2012. Rixi e Bruzzone stamane hanno incassato la solidarietà e il pieno appoggio di Matteo Salvini e di Giovanni Toti.

Secondo l’accusa della procura genovese, i consiglieri regionali avrebbero speso soldi pubblici in cene, hotel, viaggi, ma anche altro, che non sarebbero stati strettamente inerenti l’attività politica. Complessivamente, a tutti gli imputati, vengono contestate presunte spese pazze per alcune centinaia di migliaia di euro, anche se, come ad esempio nel caso di Rixi, vengono imputati spese da lui non direttamente sostenute ma addebitate solo in quanto capogruppo.