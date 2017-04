GENOVA. 5 APR. “La Lega è da sempre la voce di chi vive nelle delegazioni. Ed è dai quartieri di Genova che vogliamo ripartire. Restituiamo le delegazioni ai cittadini. Abbiamo già pronto un elenco delle priorità che la prossima giunta dovrà affrontare e partiamo subito con una raccolta firme quartiere per quartiere”.

Lo hanno dichiarato oggi il segretario nazionale della Lega Nord LIguria, Edoardo Rixi, e il segretario provinciale di Genova, Stefano Garassino, presentando l’iniziativa “Più sicurezza e meno degrado”. Gli esponenti leghisti, che sostengono la candidatura a sindaco di Marco Bucci, hanno annunciato le “ruspe” per il mercatino illegale di corso Quadrio, i campi nomadi abusivi e, in generale, lotta al degrado, all’accattonaggio, movida violenta ed illegalità “con il recupero degli spazi pubblici, l’implementazione dell’illuminazione pubblica, il rilancio del tessuto commerciale dei quartieri, la riqualificazione dell’impiantistica sportiva comunale e la valorizzazione dei Forti di Genova”.

“L’ordinanza ‘anti-movida’ così come è stata scritta – ha aggiunto Rixi – è sbagliata ed è frutto di un’amministrazione confusa, la prima a non far rispettare le regole. Le ordinanze ci vogliono, ma devono essere intelligenti e mettere assieme esigenze dei residenti e delle attività e tenere conto delle diverse necessità dei quartieri”.

Ecco l’elenco degli appuntamenti ai banchetti per la raccolta firme:

Venerdì 7 aprile via Isonzo angolo Corso Europa ore 9-12.30

Sabato 8 aprile piazza duca degli Abruzzi ore 9-12.30

Lunedì 10 aprile via XX settembre altezza Sutorius 9.30-12.30

Martedì 11 aprile piazza Montano Sampierdarena ore 9-12.30

Mercoledì 12 via Napoli ore 9.30-12.30

Giovedì 13 aprile piazza Poch Sestri ponente ore 9.30-12.30

Venerdì 14 aprile piazzale Gaggero Voltri ore 9.30-12.30

Sabato 15 aprile piazza petrella Certosa ore 9.30-12.30