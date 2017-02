GENOVA. 22 FEB. Dare dello “stronzo” a chi chiede legalità e sicurezza “per tornare ad essere un paese normale” mal si concilia con la condizione di appartenere alle istituzioni. Anci Liguria oggi ha quindi accettato le dimissioni del coordinatore per l’Immigrazione, nonché sindaco di Sori, Paolo Pezzana, che su Facebook aveva insultato Matteo Salvini per le frasi pronunciate sabato scorso durante la “gazebata” della Lega Nord Liguria a Recco: “Per i migranti irregolari e i delinquenti ci vorrebbe una pulizia di massa anche in Italia. Se necessario, anche con la forza e strada per strada, perché ci sono vie e quartieri fuori controllo. Quando saremo al governo useremo le navi della Marina Militare per riportare indietro i finti profughi”.

Le dimissioni di Pezzana erano state chieste dal segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi e da tutti gli esponenti del Carroccio.

“In un momento così delicato – ha detto il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – invitiamo tutti, soprattutto all’interno della nostra Associazione, ad abbassare i toni e a continuare a lavorare con serietà e responsabilità per il bene comune senza alimentare ulteriori polemiche”.

“Anci Liguria prende atto delle dimissioni di Paolo Pezzana, Sindaco di Sori, dall’incarico di coordinatore della commissione Immigrazione e Welfare, esprimendo il proprio rammarico per le circostanze in cui sono maturate. Ringraziando Paolo Pezzana per l’impegno profuso nel suo ruolo, Anci Liguria continua a lavorare per affiancare tutti gli amministratori locali, a prescindere dalla loro appartenenza politica, su un tema cruciale e importante per la vita di tutti i comuni e dei loro cittadini”.

Lunedì 27 è in programma l’assemblea generale dei sindaci di Anci Liguria sul delicato tema del piano migranti da distribuire nella nostra regione.