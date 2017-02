Rivarolo, senegalese trovato con 22 dosi di cocaina

GENOVA. 14 FEB. Verso sera durante un normale controllo del territorio della polizia, gli agenti di una volante hanno notato una persona conosciuta per i suoi precedenti che, alla vista dell’auto di servizio, si infilava in una farmacia.

Gli agenti hanno deciso di aspettare che ne uscisse per procedere al controllo ma lui, un senegalese di 37 anni, dopo pochi istanti ha tentato la fuga.

Proprio fuggendo ha gettato un involucro giallo in un cassonetto dell’immondizia che i poliziotti hanno recuperato.

Raggiunto in via Celesia gli agenti hanno scoperto che si trattava di un involucro contenente cocaina per oltre 10 grammi, divisa in 22 dosi.

All’interno dello zaino che il senegalese aveva con sè sono stati recuperati diversi oggetti d’oro e 155 euro di cui lo stesso non sapeva fornire giustificazioni circa il possesso.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione.