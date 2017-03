GENOVA. 15 MAR. La Stazione Carabinieri di Rivarolo l’altro giorno ha tratto in arresto per rapina un romeno di 38 anni, gravato da pregiudizi di polizia. L’immigrato, dopo avere rubato dei generi alimentari da un supermercato in Piazza Petrella, ha aggredito, spintonandola, la commessa intervenuta per cercare di fermarlo.

Riuscito a fuggire, il romeno è stato però rintracciato dai carabinieri che sono riusciti ad identificarlo grazie agli elementi descrittivi forniti dalla vittima dell’aggressione.