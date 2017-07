Rivarolo, 25enne del Gabon spaccia crack: arrestato dall’Arma

GENOVA. 11 LUG. Ieri in via Rivarolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, nel corso di un servizio anti-droga, notavano e poi fermavano per un controllo un cittadino straniero.

Il giovane, subito scontroso e contrariato per il controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale, gli operanti, rinvenivano e poi sequestravano 16 dosi di “crack” e 170 euro.

Pertanto, il 25enne del Gabon, irregolare e con pregiudizi di polizia è stato arrestato per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.