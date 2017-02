GENOVA. 16 FEB. Ieri sera l’equipaggio di una volante, mentre percorreva Via Gramsci, è intervenuto in ausilio al personale di un‘automedica del 118, di un’ambulanza e dell’autista di un autobus della linea 1, fermi a bordo strada.

I poliziotti sono stati informati che sul bus c’era un ragazzo con evidenti problemi di salute che si dimenava senza proferire parola e che il personale AMT aveva richiesto l’intervento del 118.

Seppure con difficoltà il giovane, privo di documenti, è stato trasportato all’ospedale Galliera e affidato ai sanitari.

Gli accertamenti per risalire alla sua identità, con l’intervento della Polizia Scientifica, non hanno sortito riscontri in quanto il ragazzo risultava incensurato.

Più tardi il giovane si è tranquillizzato ed è stato dimesso e affidato ai poliziotti che lo hanno accompagnato in Questura. Qui finalmente il giovane ha dichiarato di essere Federico Rossi, di Savona, 19 anni appena compiuti.

Dopo gli opportuni accertamenti si è scoperto che il ragazzo si era allontanato lunedì scorso dall’ospedale in cui era ricoverato e che i genitori ne avevano immediatamente denunciato la scomparsa e martedì era stato lanciato un appello anche sulla trasmissione “Chi l’ha visto”.

Informati i sanitari del Galliera, Federico è stato riaccompagnato in ospedale in attesa dei genitori.