Ritrovata dopo 20 anni statua S. Antonioad un’asta

GENOVA. 15 MAR. Ad oltre 20 anni dal furto, ieri, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico di Genova hanno trovato in una importante casa d’aste che, battuta per 40 mila euro, stava per essere spedita all’acquirente in Francia, una statua di S. Antonio.

Ora la statua tornerà nel suo altare all’interno del Museo di Sant’Agostino.

Si tratta della statua, alta circa 60 cm, in blocco unico di avorio di Sant’Antonio abate realizzata nel Seicento dallo scultore tedesco Georg Petel.

Da quanto si è appreso, la statua, inserita nello speciale elenco delle opere d’arte da ritrovare, sarebbe stata posta all’asta da un privato che l’aveva ricevuta da un famoso restauratore.