Ritorna l’appuntamento con il Trofeo Lanterna Taekwondo

GENOVA. 15 FEB. Domenica prossima il PalaCus di viale Gambaro, a Genova, ospiterà la settima edizione del Trofeo Lanterna. La rassegna curata dalla Lanterna Taekwondo del maestro Fabrizio Terrile vedrà in gara 430 atleti in forza a 40 società provenienti da Liguria (Hung Kim Genova, Hwasong, Lanterna, Città dei Ragazzi, Scuola Taekwondo Genova 2, Seoul Academy, Sport Village, Taekwondo Ponente, Taekwondolimpico Genova, Black Dragon Academy, Centro Taekwondo Genova, Dojang Genova, GS San Bartolomeo), Lombardia (Elite Taekwondo Center, Spazio 66, Taekwondo Rozzano, Centro Solbiatese, Combat Team, Europa TKD Club, Cus Bergamo), Piemonte (Centro Sportivo Orbassano, Stone Age, Mombercelli, Centro Taekwondo Alessandria, Taekwondo Dragon, Taekwondo Team Frugarolo, White Fox Taekwondo, Annozero, Torino Taekwondo Union), Sardegna (Taekwondo Olmedo), Toscana (Kouros, Nrgym Arezzo, Accademia Toscana, Centro Taekwondo Pisa, Future Tkd Academy, Centro Taekwondo Arezzo, Centro Taekwondo Montecatini, Centro Taekwondo Viareggio, Primavera Taekwondo, Dream Team). Rozzano, con 50 atleti, vanta la spedizione più numerosa davanti alla genovese Taekwondolimpico (27) e alla piemontese White Fox (25). Sono 23 gli atleti in gara per i padroni di casa della Lanterna Taekwondo. “Siamo molto contenti, anche quest’anno la partecipazione è davvero notevole e lo riteniamo un attestato di stima per la qualità dell’organizzazione – afferma il maestro Fabrizio Terrile – Dopo lo stage di ottobre con il campione olimpico Carlo Molfetta, ecco una nuova festa che vedrò protagonisti tanti giovani, il futuro del nostro magnifico sport”.

La sfida, a partire dalle 9, vedrà da subito protagonisti Esordienti B (2010-2011), Esordienti A (2008-2009), Cadetti B (2006-2007) e Cadetti A (2003-2005). La competizione si svolgerà su sette aree di gara, tre delle quali riservate ai Cadetti A che utilizzeranno caschetti elettronici.