GENOVA. 21 FEB. Ieri sera, alle ore 22.45 in piazza Caricamento una pattuglia della municipale è stata chiamata dal conducente di un bus AMT in servizio sulla linea 1, che ha chiesto aiuto per la presenza di due persone a bordo del mezzo intente a picchiarsi.

Quando gli agenti sono saliti a bordo i due contendenti hanno tentato di opporre resistenza ma sono stati contenuti e trasportati in questura.

I due uomini, un quarantenne e un ventunenne, entrambi di nazionalità marocchina sono stati denunciati per resistenza e interruzione di pubblico servizio.