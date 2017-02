Rissa durante movida, arrestato un 18enne

GENOVA. 19 FEB. Un 18enne è stato arrestato e altri tre giovani sono stati denunciati per una rissa avvenuta la scorsa notte davanti a un locale della movida del centro storico, in via San Donato.

Uno dei giovani coinvolti nella rissa all’arrivo dei carabinieri ha cercato di colpire un militare con una sediata per favorire la fuga di un amico che era stato bloccato mentre altri giovani hanno preso a calci la gazzella del nucleo radiomobile.

L’arrestato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Denunciato in stato di libertà invece un altro ragazzo genovese di 18 anni per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Per rissa invece sono stati denunciati un ragazzo marocchino di 19 anni e un terzo diciottenne genovese.