Migliori Offerte Luce e Gas: wekiwi, Enel Energia ed Eni

Wekiwi, Enel Energia ed Eni: ecco tutti i vantaggi delle offerte luce e gas che abbiamo selezionato per te questo mese.

Per risparmiare sulle bollette, oltre a evitare gli sprechi e razionalizzare i consumi, è essenziale scegliere le offerte luce e gas più convenienti in base alle proprie necessità. Per questo motivo oggi andremo ad analizzare insieme alcune fra le migliori tariffe luce e gas del periodo, selezionate con l’aiuto del sito di confronto SuperMoney.

Attraverso i portali di comparazione è infatti possibile confrontare le tariffe luce e gas dei principali player del mercato energetico in pochi minuti, personalizzando la ricerca in base ai parametri desiderati. Per effettuare il confronto abbiamo ipotizzato un profilo medio, corrispondente a quello di una famiglia di 3 persone residente a Roma, con un consumo medio annuo di 4.200 kWh di energia elettrica e di 800 Smc di gas.

Migliori offerte luce e gas a confronto

In base ai parametri sopra descritti, quelle che ti elenchiamo di seguito sono risultate essere alcune tra le offerte più vantaggiose del periodo marzo-aprile 2017 per quanto riguarda il mercato libero dell’energia. Per ciascuna ti indicheremo una stima della spesa mensile, oltre a eventuali vantaggi e particolarità. Iniziamo subito!

Wekiwi e i vantaggi della Carica Mensile

Una delle offerte luce e gas più convenienti di questo periodo è quella proposta da wekiwi, primo operatore italiano 100% digitale. Aderendo alle offerte Energia e Gas Prezzo Fisso 12 Mesi potrai bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, per una spesa complessiva stimata di circa 120 euro/mese.

La particolarità di questa tariffa è il concetto di Carica Mensile, basata sulla fatturazione anticipata dei consumi. In pratica, il cliente è tenuto ad acquistare in anticipo una Carica Mensile proporzionale a quanto pensa di consumare nei successivi due, tre o quattro mesi. Al termine del periodo di fatturazione l’operatore procederà alla verifica dei consumi: se questi sono risultati essere inferiori a quanto già pagato wekiwi riaccrediterà quanto dovuto nella successiva fattura utile; in caso contrario sarà richiesto un conguaglio.

Un’altra particolarità di questa offerta è che la tariffazione proposta da wekiwi è già comprensiva di due diversi sconti pensati per i clienti virtuosi che:

non utilizzano il call center per contattare l’assistenza clienti, ma preferiscono i canali online

non sforano la Carica Mensile acquistata

Enel Energia: scopri E-Light Luce e Gas

Un’altra tariffa che vale la pena prendere in considerazione è la E-Light di Enel Energia. Anche in questo caso non si tratta di un’offerta dual fuel, ma di due diversi contratti che possono essere sottoscritti contemporaneamente.

Attivando questa offerta la spesa mensile stimata sale leggermente a quota 123 euro/mese. L’offerta luce è disponibile sia in versione monoraria, cioè con un unico prezzo al kWh (0,0369 €/kWh), oppure in versione bioraria, con un prezzo che varia a seconda della fascia oraria in cui viene consumata l’energia (0,0180 €/kWh dalle 19 alle 8 e nei festivi; 0,0750 €/kWh dalle 8 alle 19). E-Light Gas offre invece un prezzo fisso pari a 0,200 €/Smc.

Anche E-Light blocca il prezzo delle componenti luce e gas per i primi 12 mesi dall’attivazione dell’offerta. In più, ti garantisce la certezza di utilizzare solo energia proveniente da fonti rinnovabili, come sole, acqua, vento e calore della terra.

Eni Link Gas e Luce

Al terzo posto della nostra classifica abbiamo invece l’offerta dual fuel Link Gas e Luce di Eni, con una spesa mensile stimata pari a circa 129 euro/mese. Come le precedenti, anche questa offerta blocca i corrispettivi di luce e gas per tutto il primo anno di attivazione.

In particolare, il costo del gas è pari a 0,215 €/Smc, mentre quello dell’energia varia a seconda che si scelga la versione monoraria (0,049 €/kWh) o bioraria (0,053 €/kWh durante il giorno e 0,041 €/kWh la notte e nel fine settimana).

Eni Link Gas e Luce può essere attivata comodamente online. Per quanto riguarda le bollette è previsto il pagamento tramite domiciliazione bancaria e l’invio del documento via mail, in formato digitale. In questo modo non solo risparmierai tempo prezioso, ma potrai anche dare una mano all’ambiente.