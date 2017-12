Risolto black out elettrico nella zona del Carmine a Genova

E’ in corso un black out elettrico nella zona del Carmine a Genova. Intorno alle 20 la luce è mancata anche nella strada. Attualmente, alle 22.00, la luce è presente in strada, ma non è ancora tornata nelle abitazioni.

Enel, contattata telefonicamente, ha spiegato che il guasto verrà risolto intorno alle 22.30.

Il numero di segnalazione guasti 803500 con l’opzione di richiesta di parlare con un operatore e con la dichiarazione di un tempo di attesa di 5 minuti, non ha risposto per oltre 40 minuti mettendo il messaggio vocale ‘gentile cliente la preghiamo di attendere in linea per non perdere la priorità acquisita’.





AGGIORNAMENTO. Enel tramite il servizio automatico comunica che il guasto verrà risolto intorno alle 24.15.

La situazione si è risolta intorno alle 00.10