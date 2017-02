Riparte l’Asta benefica di Stelle nello Sport. Subito sfida tra Silvestre e Izzo

GENOVA. 16 FEB. Prima asta benefica del 2017 per Stelle nello Sport. Fino a giovedì 23 febbraio prossimo sulla piattaforma CharityStars sarà possibile fare la propria offerta per aggiudicarsi le maglie originali e autografate di Matias Silvestre (Sampdoria), Armando Izzo (Genoa), Cheick Keita (Virtus Entella) e Daniele Sciaudone (Spezia). L’asta, patrocinata da Coni e Ussi Liguria e sotto l’egida di Ansmes, compie dieci anni e come sempre si schiera al fianco della Gigi Ghirotti. L’intero ricavato sarà devoluto alla Onlus del Professor Henriquet dedicata all’assistenza dei malati di SLA.

Questa settimana scendono in campo al fianco di Stelle Nello Sport i lottatori dal cuore d’oro del calcio ligure. Su Charity Stars è possibile fare la propria offerta per la maglia della Sampdoria originale e autografata di Matias Silvestre. Il numero 26 blucerchiato è il leader della difesa di Giampaolo e pochi giorni fa si è legato al club di Corte Lambruschini fino al 2019 dimostrando il suo forte attaccamento ai colori della società di Massimo Ferrero.

Si schiera con la Gigi Ghirotti anche Armando Izzo. Il difensore napoletano è un pilastro della retroguardia di Juric, è il migliore giocatore italiano nella speciale classifica dei recuperatori di palloni in serie A e Ventura lo ritiene ormai uno dei giocatori su cui puntare per la Nazionale. La sua maglia rossoblù numero 5 originale è autografata è già on line su CharityStars.

Non solo serie A, i cimeli per l’Asta benefica di Stelle Nello Sport arrivano anche dalla cadetteria. Per tutti i tifosi spezzini è possibile fare la propria offerta per la maglia originale e autografata di Daniele Sciaudone con il quale gli aquilotti hanno sostenuto la raccolta fondi per le popolazioni terremotate del Centro Italia. I sostenitori dell’Entella potranno provare ad aggiudicarsi quella di Cheik Keita che da Chiavari è partito a soli 20 anni a gennaio per conquistare l’Inghilterra.

Matias Silvestre, Armando Izzo, Cheick Keita, Daniele Sciaudone sono solo i primi Campioni a schierarsi con Stelle nello Sport al fianco della Gigi Ghirotti, per i prossimi mesi ogni settimana tanti cimeli verranno inseriti su Charity Stars, ecco il link per seguire tutte le aste e partecipare: https://www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport