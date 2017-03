Rinnovo concessione Genova Parcheggi, Villa: no diktat

GENOVA. 22 MAR. Entro la fine del mandato la Giunta Doria rinnoverà per altri tre anni il contratto di servizio con Genova Parcheggi Spa, la società pubblica dell’ente per la gestione della sosta a pagamento nelle aree blu cittadine.

Ad annunciarlo è l’assessore al Traffico Annamaria Dagnino a Palazzo Tursi durante il Consiglio comunale di ieri in risposta ad una interpellanza di Simone Farello.

“Il contratto – spiega Dagnino – scade a giugno 2017, con la gestione degli ultimi tre anni che ha avuto buon esito. Con il rinnovo del canone annuo, che la società paga al Comune, che passa da 2,5 a 3 milioni di euro”.

La tensione è salita in aula con il consigliere del Pd Claudio Villa che non ha gradito il diktat di Dagnino, interrompendo l’intervento dell’assessore urlandole tre volte “vergognati!”.

“Per me e non solo – spiega Villa – è stata una vera sorpresa. Certe decisioni, quale una proroga di tre anni per Genova Parcheggi, vanno prese all’interno di un gruppo. Deve essere una cosa ragionata all’interno della maggioranza, discussa con suggerimenti proposte e miglioramenti. Su tutte le aziende partecipate, fra cui Genova Parcheggi, andava fatto un lavoro come prevede una delibera del 2015 dedicata proprio alle aziende partecipate, che prevede un focus sul risparmio delle risorse ed una riorganizzazione ed ottimizzazione delle stesse. Auspico che quello che l’assessora ha detto, possa diventare una scelta discussa e condivisa con tutto il consiglio comunale e qualsiasi decisione che venga presa, in particolare le opzioni di proroga, sia ragionata al fine dell’ottimizzazione dell’azienda”.