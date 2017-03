Rinascente, ladruncola dominicana ruba profumo: denunciata

GENOVA. 15 MAR. Una dominicana di 26 anni, immigrata regolare sul territorio nazionale, ma sprovvista di documenti al seguito, domiciliata in Piazza della Nunziata a Genova, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Genova.

La dominicana l’altro giorno aveva rubato una confezione di profumo di marca dagli scaffali dei magazzini “La Rinascente” dopo aver rotto le placche antitaccheggio, ma è stata sorpresa dai vigilantes che hanno avvertito le forze dell’ordine. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.