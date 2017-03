Rimosso l’ordigno bellico ritrovato a San Desiderio

GENOVA. 20 MAR. Un ordigno bellico da ben 33 chili, è stato trovato abbandonato vicino a un cassonetto dell’immondizia a San Desiderio in via Mogge in zona Nasche vicino ad un deposito di auto sequestrate dai vigili urbani.

Sul posto sono entrati in azione gli artificieri e per precauzione, sono state chiuse al traffico via Ettore Bisagno e via Terre Rosse.

L’ordigno, è stato disinnescato e trasportato fino alla cava dei Camaldoli, dove verrà fatto brillare.

Sembra che il residuato bellico fosse stato notato già nel pomeriggio, ma nessuno aveva dato l’allarme. C’è da domandarsi anche dove ia statto trovato e chi l’ha portato vicino ai bidoni.

Ieri sera erano intervenute ben sei pattuglie della polizia che avevano transennato e chiuso la zona. Poi oggi, in mattinata, l’intervento degli artificieri.