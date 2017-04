GENOVA. 9 APR. Oops! A Sampierdarena è sparita la targa dei partigiani. Era stata installata venerdì in via Carlo Rolando, con un’inaugurazione in pompa magna ed alla presenza della cittadinanza, dal presidente del Municipio Centro ovest a Sampierdarena Franco Marenco (Pd) e dal presidente provinciale dell’Anpi di Genova Massimo Bisca. Il Municipio aveva anche annunciato l’evento tramite Facebook con “Save the date”.

A segnalare l’increscioso episodio è stato il capogruppo municipale del Carroccio Davide Rossi.

“Venerdì – spiega Rossi – il Municipio Centro ovest, con il presidente Marenco e con il presidente genovese di ANPI, ha inaugurato la targa in via Rolando in pompa magna alla presenza di un discreto numero di cittadini. Gli stessi residenti, passate appena due ore, hanno notato che la targa non era più affissa. Quindi hanno chiesto a me ed alla capogruppo di Forza Italia Lucia Gaglianese che fine avesse fatto. Ci siamo informati presso gli uffici del Municipio ed abbiamo scoperto che i permessi di affissione per la data dell’inaugurazione non vi erano. Pertanto, in tutta fretta, la targa dell’Anpi e del Centro Ovest per ricordare i partigiani e’ stata rimossa. Sarà riposizionata una volta in regola con tutte le autorizzazioni”.