Rigopiano: le 29 vittime quasi tutte morte sul colpo

PESCARA. 1 FEB. Sarebbero quasi tutte morte sul colpo le 29 persone dell’hotel Rigopiano. E’ quanto si viene a sapere da ambienti giudiziari. Chi non sarebbe morto subito non sarebbe sopravvissuto alla valanga per lungo tempo.

Ora i medici legali hanno 60 giorni di tempo per consegnare le autopsie anche se sembra che le vittime siano morte quasi tutte in un breve lasso di tempo.

Poi ci sarebbero le concause della morte (traumi, asfissia, schiacciamento) per cui le vittime sarebbero rimaste tramortite, perdendo conoscenza.

Nel frattempo è stato ascoltato dai carabinieri per oltre tre ore, Ilario Lacchetta, sindaco di Farindola, il comune sul cui territorio sorgeva l’Hotel Rigopiano.

Lacchetta è stato sentito come persona informata dei fatti nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Pescara per disastro colposo e omicidio plurimo colposo.

Gli investigatori lo hanno interrogato in merito alle sue competenze e responsabilità e Lacchetta, secondo quanto si è appreso, avrebbe confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi, ripetendo di non avere ricevuto il bollettino Meteomont che segnalava un rischio valanga 4 su un massimo di 5 e spiegando di avere fatto fronte all’emergenza con i mezzi che aveva a disposizione, attivando le forze di protezione civile nell’ambito del Piano neve comunale.

L’area del disastro è stata posta sotto sequestro e tre consulenti della procura, due ingegneri del Politecnico di Torino e un geologo proveniente da Trento, sono al lavoro per ricostruire tutti gli aspetti dell’evento. I consulenti dovranno dare risposte sulle cause e sulla dinamica della valanga, a partire dall’eventuale incidenza delle scosse di sisma che si verificarono in quella tragica giornata.