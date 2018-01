Rignanese-Savona, Chezzi: Per noi tutte finali

Domani domenica 7 gennaio, alle ore 14.30 il Savona scenderà in campo a Rignano per la prima gara del girone di ritorno del Campionato di Serie D. Prima della partenza per la Toscana Mister Chezzi ha analizzato così il prossimo impegno lontano dal Bacigalupo.

“Abbiamo lavorato tanto e la squadra è stata molto disponibile, i nuovi arrivati hanno avuto modo di inserirsi e contiamo anche su di loro per il proseguio della Stagione. Per me le partite sono tutte da vincere, domani c’è la prima di questo girone di ritorno, ci sono 51 punti a disposizione e proveremo a farne più possibili. Dobbiamo guardare a noi stessi per trovare il giusto equilibrio, la condizione atletica ed un’identità tutta nostra pur rispettando le squadre che andremo ad affrontare.”