GENOVA. 7 APR. Si è iniziata ed è stata subito posticipata alle 12,30 per precedenti impegni del presidente della prima sezione del Tribunale civile Roberto Braccialini l’udienza per il ricorso in via d’urgenza presentato da Marika Cassimatis, la candidata del M5S a sindaco di Genova estromessa dal garante Beppe Grillo. Assente il comico genovese. Lorenzo Borré, legale della professoressa, ha spiegato i motivi del ricorso: “Si tratta, rima di tutto, della carenza di poteri in capo a Grillo perché lo statuto prevede espressamente che le Comunarie siano vincolanti nei confronti del capo politico del movimento”. Un altro motivo riguarda l’infondatezza delle accuse mosse alla candidata sindaca e l’inesistenza della figura del garante del M5S “che non è prevista dallo statuto”.

Ieri sera con un post sul blog, Beppe Grillo ha annullato le Comunarie del 14 marzo vinte da Cassimatis, che aveva sconfitto Luca Pirondini. Secondo Borré sarebbe una contromossa in vista del procedimento in Tribunale.

“Ieri sera mi è arrivata la mail di sospensione dal Movimento” ha confermato la professoressa annullata dal comico.