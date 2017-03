GENOVA. 22 MAR. La Guardia di Finanza della Liguria nel 2016 ha scoperto 491 evasori totali, 80 casi di evasione internazionale, e richiesto il sequestro di oltre 42 milioni per frodi fiscali. Nell’ambito della lotta al riciclaggio di capitali illeciti, sono state scoperte 2 operazioni sospette riconducibili al possibile finanziamento di attività terroristiche.

Sono alcuni dei risultati dell’attività svolta dalla GdF, che oggi sono stati illustrati dal generale Rosario Lorusso. Inoltre, i finanzieri hanno anche scoperto 211 datori di lavoro che hanno impiegato 436 lavoratori in “nero” e 160 non in piena regola, 325 casi di frodi all’IVA e 80 casi di evasione fiscale internazionale, per la maggior parte riconducibili a fenomeni di fittizio trasferimento all’estero della residenza di persone fisiche e società.

Sono stati quindi eseguiti provvedimenti di sequestro finalizzato alla confisca, anche per “equivalente”, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 30 milioni, per il recupero, tra l’altro, delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali. Per lo stesso reato richieste proposte di sequestro per circa 42,4 milioni. Sono stati compiuti 1.373 interventi contro le frodi doganali ed il traffico di contrabbando e sequestrati quasi 29 mila kg di tabacchi e circa 39 mila kg di carburanti.

Tra i sequestri effettuati, anche quelli di 270 slot machine irregolari e 9 postazioni di raccolta di scommesse clandestine. Sequestrati 917 kg di stupefacente e compiuti 80 arresti, oltre a 13 milioni di prodotti illegali.

In base alla normativa antimafia, poi, sono stati sequestrati beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 1,3 milioni e avanzate proposte di sequestro per oltre 20 milioni. In riferimento al fenomeno dell’usura, si sono registrati un arresto e due denunce, con il sequestro di patrimoni e disponibilità per oltre 6,6 milioni di euro.