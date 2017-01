GENOVA. 19 GEN. Ieri mattina, nell’ambito di servizi predisposti da questo Comando Provinciale tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, i Carabinieri della Stazione della Maddalena, in Largo della Zecca, nei pressi dell’Istituto Scolastico Commerciale, arrestavano in flagranza, per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” un senegalese “richiedente asilo” residente nelle vicinanze della scuola, ma di fatto domiciliato in via Burlando.

Il migrante 19enne è stato bloccato mentre stava cedendo della “marijuana” a tre studenti genovesi. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di droga, già suddivisa in 6 dosi e di una somma di denaro provento dell’illecita attività. Pertanto, dopo le formalità, il senegalese è stato rinchiuso a Marassi. Droga e soldi sequestrati.