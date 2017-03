GENOVA. 15 MAR. Nel pomeriggio di ieri, nel centro storico genovese, un senegalese cedeva ad uno sconosciuto un piccolo involucro, poi recuperato dai carabinieri, contenente due dosi di crack.

Immediatamente bloccato dai militari della Stazione di Maddalena, in perlustrazione nei vicoli durante un servizio antidroga, il senegalese è stato identificato in un 19enne, senza fissa dimora e richiedente asilo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 50 euro, provento dell’illecita attività. Il cliente, un genovese di 39 anni, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Il 19enne è stato tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.