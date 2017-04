Richiedente asilo del Mali spaccia, arrestato dalla polizia

GENOVA. 7 APR. La polizia ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di ripristino di custodia cautelare in carcere emessa dalla locale Corte di Appello per il reato di spaccio di stupefacenti, un extracomunitario di 27 anni originario del Mali, richiedente asilo, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Il 18 febbraio scorso personale della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al crimine diffuso, impegnato in continui servizi antidroga nel centro storico cittadino, aveva segnalato in stato di libertà il 27enne, sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un tossicodipendente italiano per un corrispettivo di € 20,00.

Essendo lo straniero sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di scarcerazione per un reato analogo, la Squadra Mobile aveva contestualmente proposto il ripristino della misura carceraria.

L’istanza è stata accolta dalla Corte di Appello di Genova, che ha disposto la traduzione presso la Casa circondariale.

Il pusher è stato immediatamente rintracciato nella zona di via Gramsci ed associato al carcere di Genova – Marassi.