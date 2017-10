Ricettazione, badante dominicana 52enne arrestata dai carabinieri

GENOVA. 2 OTT. Una badante dominicana di 52 anni, gravata da pregiudizi di polizia, dovendo scontare una pena detentiva di 15 giorni di reclusione per il reato di ricettazione, commesso a Genova nel 2010, ieri è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Maddalena in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Dopo le formalità, la donna è stata riaccompagnata dai carabinieri presso la propria abitazione per scontare la detenzione domiciliare.