GENOVA. 18 FEB. Questo pomeriggio , sabato 18 febbraio alle ore 16 presso il Salone del Conservatorio “Niccolò Paganini” nell’ambito della stagione musicale dell’Istituto è in programma “Numero e suono: la musica stocastica”, interessante incontro che nasce da una collaborazione fra le Scuole di Musica Elettronica, Musica d’insieme per strumenti ad arco, Musica d’insieme per strumenti a fiato e il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Genova.

Aprirà il Prof. Fabio De Sanctis de Benedictis con un intervento dal titolo “Poisson e Markov compongono musica. Formalizzazione dei processi compositivi stocastici in Achorripsis e Analogique A, B di Iannis Xenakis”. Prenderanno poi la parola le Dott.sse Eva Riccomagno e Veronica Umanità, con “Catene di Markov: un modello matematico per musica stocastica e non solo. Una formalizzazione per undergraduate”. Successivamente, Michele Oliveri e Matteo Traverso presenteranno “Due composizioni originali generate con modelli stocastici”.

Per finire, avranno luogo le esecuzioni di “Diamorphoses” di Iannis Xenakis (1957), per musica elettronica; “Possibili increspature di un segmento orientato” di Matteo Traverso (2016), per quartetto d’archi; “Concret PH” di Iannis Xenakis (1958), per musica elettronica; “Cenere” di Michele Oliveri (2016), per quintetto di ottoni. All’esecuzione dei brani si susseguiranno Alessandro Graziano e Dasha Anufrieva (violini), Simona Merlano (viola), Francesco Raspaolo (violoncello). A seguire Majuran Chandrapatham e Luigi Cocco (trombe), Federico Curotto (trombone), Marco Monti e Michele Sitzia (basso tuba).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Mentre domani, domenica 19 febbraio alle ore 17 il Conservatorio, su invito del Comune, terrà un concerto per l’inaugurazione del nuovo Auditorium di Palazzo Rosso. Il programma, variamente articolato, coinvolgerà Lorenza Codignola (voce recitante), Xuan Wang e Luana Lauro (canto), Yesenia Vicentini (violino), Silvia Zoe Cirillo, Valentina Messa e Nicolò Scudieri (pianoforte) e il Trio jazz Luca Terzolo, Gianluca Fiorentino e Emanuela Valente.