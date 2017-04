GENOVA. 9 APR. I Parchi di Nervi hanno parzialmente riaperto dopo la tromba d’aria di sei mesi fa, che ha devastato il levante genovese. Da oggi i Parchi di Villa Serra e Villa Grimaldi sono a disposizione del pubblico, dopo i lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi meteo del 14 ottobre (ancora chiuso il Parco di Villa Gropallo).

Alla cerimonia di ieri erano presenti l’assessore comunale all’Ambiente Italo Porcile e l’assessore del Municipio Levante Michele Raffaelli. Un saluto è stato portato anche dal candidato sindaco ed assessore comunale alla Protezione civile e manutenzioni del Comune, Gianni Crivello.

Nei Parchi di Nervi sorgerà anche la scuola di formazione delle guardie zoofile, che allo stesso tempo diventeranno le “guardie” dell’area verde. Il loro ruolo sarà quello di accompagnare turisti e visitatori, ma anche di “supervisori” per quanto riguarda il rispetto delle regole e dei comportamenti da tenere all’interno dei Parchi.

I danni causati dalla tempesta di vento erano stati ingenti: 196 gli alberi caduti o danneggiati irrimediabilmente, ulteriori 15 alberi abbattuti per motivi di sicurezza, circa 13mila metri quadrati di superfici erbose danneggiate. E poi danni a recinzioni, panchine, cestini porta-rifiuti e agli impianti di illuminazione ed irrigazione.

Il vento ha anche causato il crollo di una porzione del muro di contenimento di via Serra-Gropallo e ha danneggiato alcuni manufatti come la passerella su ferrovia lato Ponente, il tetto della “palestrina di Ponente” e del gazebo rustico di Parco Gropallo.

Il parco di Villa Gropallo necessita ancora di alcuni ultimi interventi, in particolare nella ringhiera verso la ferrovia (lavori in corso da parte di RFI) e di attecchimento dei prati: da mercoledì 5 aprilesi è resa necessaria la sua temporanea chiusura, soprattutto per consentire la corretta crescita del manto erboso, ma potrebbe essere riaperto a maggio o comunque entro la fine dell’anno scolastico.

Restano ancora chiuse le aree oltre la ferrovia in Villa Grimaldi e la parte meridionale di Villa Serra, dove mancano importanti recinzioni di separazione dalla ferrovia di cui RFI dovrebbe completare il ripristino entro maggio. In queste aree continuerà la regolare manutenzione del verde per una riapertura completa auspicabile in autunno (RFI ha avviato i controlli sul cavalcavia danneggiato).

Gli accessi attualmente fruibili sono quelli di Villa Serra e Villa Grimaldi e l’accesso dalla passeggiata Anita Garibaldi in Villa Serra.