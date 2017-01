Riapre centrale a carbone Enel, M5S: decisione insensata

GENOVA. 16 GEN. “I governi fossili stanno per colpire ancora nel nome della speculazione a favore delle lobby del carbone e in barba alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela dell’ambiente. Mercoledì 18 gennaio infatti approderà al porto di Genova la prima nave carica di carbone per rifornire di nuovo la centrale Enel dismessa dal funzionamento soltanto pochi mesi fa. Era metà agosto 2016”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali del M5S Alice Salvatore e Marco De Ferrari e mercoledì alle 10 Legambiente organizzerà un presidio di protesta a S. Benigno.

“Questa riattivazione – hanno aggiunto Salvatore e De Ferrari – avviene su indicazione di Terna e del MISE, secondo giustificazioni incondivisibili di sopperire alla sospensione di attività delle centrali nucleari francesi, ferme per manutenzione. Si riapre al carbone nonostante gli impegni formali per l’abbandono di questa fonte pericolosa che produce due volte in più di anidride carbonica rispetto alle centrali a gas.

Il MoVimento 5 Stelle si schiera contro questa decisione insensata. Basta guardare ai dati per rendersi contro della pericolosità ambientale della riattivazione: nel 2015 l’impianto ha emesso 807.445 tonnellate di CO2 e, su scala europea, i costi sanitari dalla combustione del carbone raggiungono quote vertiginose, fino a 60 miliardi di euro all’anno.

Esistono alternative molto più valide, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Wwf e Legambiente ci fanno sapere che nel Nord Italia ci sono moltissime centrali a gas a ciclo combinato, più efficienti e meno impattanti dal punto di vista sanitario e ambientale. In più, esiste una fitta rete elettrica europea interconnessa con cui potersi scambiare energia prima di riavviare le centrali più inquinanti. Diciamo sì al rispetto per l’ambiente. Mandiamo a casa questo Governo Fossile”.