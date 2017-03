GENOVA. 7 MAR. È stato riaperto al pubblico l’ascensore “panoramico” di collegamento tra via Ravasco e via G. D’Annunzio. L’impianto – un ascensore privato destinato ad uso pubblico – era da tempo chiuso a causa di infiltrazioni e diversi malfunzionamenti.

Si tratta di una struttura che riveste un rilevante interesse generale, soprattutto per l’utenza che frequenta gli uffici INAIL di via D’Annunzio e per le persone con problemi di deambulazione. Gli interventi sono stati possibili grazie a fondi comunali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alle manutenzioni.

Grazie ad un impianto videocitofonico, INAIL e Polizia Municipale saranno in grado di consentire il controllo dell’accesso al collegamento pedonale verso l’ascensore.

Questo l’orario di apertura: dal lunedì al giovedì (7.30-18); venerdì (7.30-16). L’impianto rimarrà chiuso il sabato e la domenica.

Il Comune di Genova, tramite la ditta appaltatrice del servizio di guardiania, garantirà il controllo serale della chiusura del cancello di accesso all’ascensore, lato via Ravasco. Sempre il Comune ha in carico la gestione dell’utenza elettrica.

A.M.I.U. provvederà, oltre alla pulizia del tunnel pedonale fra via G. D’Annunzio e piazza Ortiz, alla pulizia dei collegamenti pedonali che dal tunnel di via G. D’Annunzio arrivano, mediante l’ascensore panoramico, a via Ravasco.

Spetteranno invece ad A.S.Ter. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e gli interventi in caso di emergenza.