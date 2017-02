GENOVA. 16 FEB. I Carabinieri Forestali delle Stazioni di Santo Stefano d’Aveto e Montebruno sono intervenuti in località Cabanne, comune di Rezzoaglio, per la presenza di 9 cavalli che pascolavano liberi sulla strada e nei pressi del centro abitato.

Due degli animali sono stati identificati mediante lettura microchip e gli altri sette sono stati riconosciuti direttamente dal proprietario, individuato ed accompagnato poco dopo sul posto dai Carabinieri Forestali. Lo stesso è stato denunciato per il reato di abbandono di animali e i cavalli, di cui due stalloni adulti, due puledri e 5 giumente, sono stati sequestrati. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Veterinario dell’ASL 4 di Chiavari per gli accertamenti di competenza.

Da indagini effettuate, gli equini risultavano essere quelli oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini, riguardanti cavalli allo stato brado lungo la strada provinciale 586 e in terreni privati o demaniali, con pericolo per l’incolumità pubblica e per la circolazione stradale.