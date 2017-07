GENOVA. 8 LUG. Regione Liguria toglie il patrocinio al Gay Pride di Genova (oltre 5mila persone in piazza sabato 1° luglio) e lo concede ai giovani genovesi, che organizzano eventi e feste negli angoli più caratteristici della città, come La Strambata a Boccadasse.

La scelta della giunta Toti forse provocherà le polemiche della sinistra, che la scorsa settimana si era inalberata ed aveva protestato per il mancato patrocinio alla colorita manifestazione contro l’omofobia e per i diritti di gay, trans e lesbiche.

Ecco l’annuncio pubblicato su Facebook da La Soirée Eventi: “Sabato 8 Luglio dalle 1930 in poi il nostro Aperitivo in collaborazione con il Filleo e con la partecipazione straordinaria di Capurro e della Svizzera ricevimenti ! Musica di Giovanni Carrara e Luca Callá !!! Thanks to Acquario di Genova! Evento organizzato con il Patrocinio della Regione Liguria”.





https://www.facebook.com/lasoiree.eventi/