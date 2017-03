GENOVA. 14 MAR. E’ stato venduto questa mattina il Tennis Club di S. Margherita Ligure di proprietà della Regione Liguria per un ammontare di 1 milione di euro. Lo ha annunciato il presidente della giunta regionale Giovanni Toti. Continua dunque il piano di dismissioni immobiliari attivato dalla Regione Liguria per quei beni non più strategici, il cui ricavato andrà a beneficio di nuovi investimenti. Sono una decina le strutture di proprietà regionale, che sono state individuate dall’amministrazione regionale per essere messe in vendita e sottoposte ad un rilancio. Tra queste, oltre al Tennis di S. Margherita, quello di Sanremo, la ex sede di Promozione Turistica di Portofino e di Genova in via Roma, (già venduta).

“Il piano di alienazione e valorizzazione di beni regionali non strategici per la Regione che stiamo portando avanti – spiega Toti – è previsto dal Growth Act, la Legge sulla Crescita, per far fronte alla politica dei tagli attivata dal Governo nei confronti degli Enti locali e delle Regioni e si inserisce tra le misure di spending review che abbiamo già messo in atto. L’obiettivo è quello di ottenere risparmi e promuovere nuovi investimenti”.