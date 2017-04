GENOVA. 9 APR. Il governatore ligure Giovanni Toti, insieme alla vicepresidente della Regione Sonia Viale, l’altro giorno ha partecipato all’incontro con il ministro dell’Interno Marco Minniti, organizzato a Genova da Anci Liguria per parlare di sicurezza ed immigrazione.

“L’analisi del ministro Minniti sull’immigrazione – ha spiegato Toti – è stata una analisi di assoluta qualità ma le soluzioni sono ancora lontane. L’accoglienza Sprar ci trova ancora molto contrari, soprattutto se fatta sui numeri che continuano a arrivare. Una vera politica di contrasto, nonostante l’impegno del ministro sulla Libia, non c’e’ stato cosi’ come l’apertura dei centri per il rimpatrio: sono una soluzione se integrati in un sistema di controllo di identificazione e di reali espulsioni. Cose che il ministro ha ribadito anche oggi di voler fare ma che ancora sul territorio non si vedono. Mi auguro che alle parole seguano i fatti nel piu’ breve tempo possibile”.